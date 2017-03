Le BCN Tour 2017 mise sur la stabilité

Pas de grande révolution pour la 32e édition du BCN Tour. Le rendez-vous populaire des amateurs de course à pied et de Nordic Walking se tiendra du 19 avril au 24 mai 2017. Les organisateurs ont présenté les grandes lignes de la manifestation sportive et les six étapes mardi matin.

Cette édition sera marquée du sceau de la stabilité avec peu de grandes nouveautés. Une nouvelle catégorie a été créée, celle destinée aux dames dès 60 ans, qui existait déjà du côté des hommes.

Une assurance annulation voit le jour qui permet de se voir rembourser une partie ou la totalité des frais d’inscription en cas d’incapacité et sur présentation d'un certificat médical. La personne qui souhaite bénéficier de cette prestation devra cocher une case au moment de son inscription et payer quatre francs.

Les organisateurs ont également décidé de supprimer l’envoi des brochures pour des raisons économiques et écologiques. Elle pourra toutefois être imprimée sur le site internet du BCN Tour, qui fait d’ailleurs peau neuve.

Autre nouveauté qui concerne la catégorie juniors. La moitié des frais d’inscription, soit 60 francs, est prise en charge par l’Association pour la santé et le bien-être des enfants domiciliés dans le canton. Il faut toutefois s’inscrire directement pour les six étapes.

Par ailleurs, les organisateurs rappellent qu’il est important que le concurrent conserve son dossard jusqu’à la dernière étape. La somme pour le remplacer est passée de 15 à 20 francs.

Les six étapes du BCN Tour 2017

1re étape : 19 avril - Dombresson - environ 10,5 km. Départ et arrivée au Collège de Dombresson. 90% du parcours se fera en forêt.

2e étape : 26 avril - Môtiers - environ 11,5 km. Départ et arrivée à l’aérodrome. 80% du tracé est inédit.

3e étape : 3 mai – Le Landeron - environ 11 km. Départ et arrivée au Centre des Deux Thielles. Un parcours qui promet de jolis panoramas avec un tracé à 60-70% hors forêt.

4e étape : 10 mai – Corcelles - environ 11 km. Départ et arrivée Les Vernets. En 2016, cette étape avait connu les affres de la météo avec un temps froid et neigeux. Une nouvelle chance est donnée aux sociétés qui collaborent à sa mise en place afin de pouvoir en retirer un bénéfice. Le parcours a passablement changé par rapport à l’an dernier.

5e étape : 17 mai - La Chaux-de-Fonds - environ 11 km. Départ et arrivée au Stade de la Charrière. La moitié du tracé s’annonce inédit.

6e étape : 24 mai – Neuchâtel – environ 11 km. Départ et arrivée au parc de Panespo.

Infos pratiques

Le système de parking relais en collaboration avec TransN est reconduit sur certaines étapes. Des endroits pour stationner son véhicule seront mis à disposition avec des navettes gratuites qui emmèneront et ramèneront les sportifs. Il sera également possible de bénéficier de carte journalière, Onde Verte, valable le jour de la course sur tout le réseau du canton, grâce au numéro de dossard. En 2016, 2'287 cartes journalières ont été téléchargées.

Au niveau de la communication, les informations sur les étapes mises en ligne sur le compte Facebook du BCN Tour ont connu un fort succès l’an dernier, l’opération sera donc reconduite cette année. Près de 120'000 personnes ont été atteintes par ce biais. Par exemple, deux heures après la mise en ligne de la vidéo d’étape, plus de 2'000 personnes l’avaient visionnée. L’application smartphone « résultats à la minute » a connu également un important engouement auprès des proches des participants et sera donc à nouveau proposée mais avec cette fois la possibilité d’insérer dix numéros de dossards.

Enfin, à l’occasion de cette 32e édition, un soutien sera apporté à Terre des Hommes Suisse qui œuvre pour la défense et la promotion des droits de l’enfant. Les coureurs pourront effectuer un don au moment de l’inscription. L’année passée, 4'500 francs ont été versés à la Fondation Théodora. /jpp