La Maison de l'Absinthe, un lieu vivant et une expo qui pose les bonnes questions

Installée Grande Rue à Môtiers, la Maison de l'Absinthe occupe un bâtiment chargé d'histoire dans un village qui l'est tout autant. Dès l'entrée, le bar accueille le visiteur, première plongée dans l'univers de la Fée Verte, avant de gravir les trois étages de l'exposition permanente. On y découvre une boisson dont l'histoire est aussi tumultueuse que fascinante : née dans ce même Val-de-Travers au XVIIIe siècle, adulée dans les cafés parisiens, interdite pendant près d'un siècle, puis réhabilitée. Un récit d'ombres et de lumières, porté par des objets, des archives et des dispositifs immersifs qui captivent autant les curieux que les connaisseurs.