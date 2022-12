EDILCERAMIC, le carrelage dans toute sa splendeur

Installée depuis 1994 en ville de Neuchâtel, l’entreprise démarre avec une exposition de 50 m2 au centre-ville.

En 1998, la société se déplace dans ses locaux actuels et s’agrandit avec un showroom qui s’étend sur 250 m2 et une équipe de quatre collaborateurs.

Au fil du temps, le siège principal se développe par la création d’un nouveau dépôt et de divers agrandissements du showroom.

Vingt-huit années au cours desquelles le travail et les services d’EDILCERAMIC ont sensiblement évolué. À ce jour, la société compte sept collaborateurs et plus de 450 m2 d’exposition.

L’entreprise franchit une nouvelle étape dans son expansion en 2016 avec l'ouverture d’une succursale compétente à Vevey et l’engagement de trois nouveaux collaborateurs. Le concept commun : le prix, le respect des délais, ainsi qu’un suivi de qualité sont les forces majeures pour toujours mieux vous servir.