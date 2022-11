La Rouvraie : un lieu magique pour les petits et les grands

Se dépayser à deux pas de Bevaix

Située dans les hauts de Bevaix, La Rouvraie donne ce sentiment étrange d’être en pleine nature, loin de tout. En chemin, vous voyez le paysage changer. Les maisons se raréfient et laissent place aux grandes étendues verdoyantes. Lorsque vous arrivez à La Rouvraie, vous avez véritablement l’impression d’avoir laissé votre quotidien derrière vous.

Bien plus qu’un centre de jeunesse, La Rouvraie profite aujourd’hui de son environnement bucolique, de ses infrastructures importantes et de ses équipes professionnelles pour diversifier ses activités.



Un paradis pour les enfants

Dans la région, La Rouvraie est reconnue pour ses colonies de vacances. Les vraies colonies de notre enfance, celles où on se fait des copains et on se crée des souvenirs. Une semaine conçue sur mesure pour plaire aux enfants, avec au programme tournoi de foot, chasse au trésor, course d’orientation et découverte de la nature, sans oublier le spectacle « Incroyable Talent » et, bien sûr, la traditionnelle boum du jeudi soir !

Pourquoi confier ses enfants à La Rouvraie ? Parce qu’après 5 jours, vous les retrouverez souriants, heureux et des souvenirs plein la tête.



Un lieu idéal pour se marier

De plus en plus de couples choisissent de se marier à La Rouvraie pour ses multiples espaces enchanteurs réunis en un seul endroit. Les fiancés tombent sous le charme des jardins qui peuvent accueillir aussi bien une cérémonie laïque que l’apéritif. De son côté, la grange et sa majestueuse charpente font bien souvent l’unanimité pour le repas du soir.

La Rouvraie convainc également par sa grande capacité d’hébergement qui permet aux invités de passer la nuit sur place, avec parfois un brunch organisé le lendemain pour prolonger le week-end. Les futurs mariés sont également séduits par l’accompagnement des équipes qui leur permet de déléguer l’organisation et de vivre cette journée à 100%.