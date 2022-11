Un chapitre chaux-de-fonnier pour Christophe Chocolatier

Autre spécialité qui tape dans le mille, la pâte à tartiner, déclinée en six versions : Pure noisettes, Claire, Cacao, Noir intense, 62 (sans lactose et végan) et la petite dernière à la pistache. Toutes sont exemptes d’huile de palme ou d’autre agent conservateur.



Aux produits chocolatés, l’artisan du chef-lieu ajoute des biscuits fins maison et d’autres surprises délicates. Et que dire des caramels beurre salé-fleur de sel, si ce n’est qu’ils font immédiatement oublier la chute du thermomètre et le raccourcissement des jours…



C’est une certitude, la Chocolaterie Christophe n’a pas fini de surprendre et de régaler les gourmands de la région et de bien plus loin !