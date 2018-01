Vivre ici en venant d'ailleurs s'arrête, après 15 ans d'histoires de vie.

Pour marquer le coup et revenir sur ces 15 ans d'histoire, on a reçu Céline Maye, cheffe du service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel, Valérie Kernen, créatrice et en charge de Vivre ici en venant d’ailleurs pendant de nombreuses années ainsi que Nehmat Madhi, la toute première à nous avoir racconté son parcours de vie et Latif Camara qui lui l'a fait il y a quelques mois.