Un peu de lumière dans le gris de l'hiver avec John Legend !

Le titre de cet album, Darkness and light (obscurité et lumière), John Legend n’est pas aller le chercher très loin, puisqu'il se livre et nous raconte qu’il a trouvé sa lumière…

Il s’exprime sans complexe sur sa vie, son mariage et sa fille. Un album plus intime pour l’auteur-compositeur-interprète qui nous avait fait chavirer avec "All of me".