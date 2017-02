The XX : un trio british ensorcelant...

The XX, un groupe qui n’a peut-être pas le succès qu’il mérite par chez nous mais qui n’a plus rien à prouver dans les pays anglophones…

The XX, c’est un nom qui vous semble sans doute un peu inconnu mais sans le vouloir et, surtout, sans le savoir, vous les avez déjà entendu maintes et maintes fois… Leurs chansons ont été utilisées dans des films comme Gatsby et Taken 3 ou des séries comme Grey’s Anatomy, Suits, The Vampire Diaries, Gossip Girl, les Experts et j’en passe !

Leur troisième album est sorti le 13 janvier dernier et s’intitule « I see you »…

On vous prévient tout de suite : on n’a pas l’habitude de ce genre de musique par chez nous... Ce genre, on l’appelle la pop minimale : la voix n’est pas trop poussée, on ne rajoute pas 5000 instruments pour grossir la production, on reste dans la pureté, dans le brut avec les chansons de The XX…