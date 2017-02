On monte dans le wagon de Train cette semaine. Jusqu’à vendredi on découvre chaque jour dès 9h45 un extrait de « A girl a bottle a boat », l’album des américains sorti vendredi dernier. Gaité, brillance et dynamisme sont les maîtres mots de ce nouvel opus de 11 pistes. Les morceaux de notre groupe de rocker plaisent à un public large. Que vous soyez, informaticien, huissier ou encore ménagère… Soyez en sûrs, le 10ème album de Train va vous plaire.