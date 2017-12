Vol de croisière prend quelques jours de vacances !

On se retrouve en 2018 pour de nouvelles aventures, qu'on espère encore plus folles et gratifiantes que pour cette année.

D'ici là, passez de très belles fêtes et profitez bien de la neige, des bons repas et surtout de votre entourage !

A très vite !

Noemy