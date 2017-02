On est à la merci de Fishbach cette semaine...

Flora Fishbach, de son nom complet, se lance en solo et nous propose son premier album « A ta merci »

Beaucoup la décrivent comme un mélange de Catherine Ringer, Jeanne Mas ou encore Mylène Farmer, avec un peu de Christophe dans l’écriture…Mais Fishbach n’a pas d’idoles et fais juste ce qu’elle aime : de la musque aux sonorités eighties, qui restent bien en tête…

Un album très éclectique, avec des chansons pour se défouler et d’autres plus tendres à écouter attentivement. C’est souvent à la deuxième ou troisième écoute que le charme de Fishbach fait effet…Et ne nous lâche plus!

En plus d’avoir beaucoup de talent, la jeune femme a un vrai caractère et il faut la voir en live pour profiter de tout le personnage. La chanteuse est pratiquement habitée par ses chansons, sur scène elle les vit…et nous les fait vivre !

Elle n’a peut-être que 25 ans, mais elle a déjà tout d’une grande dame de la chanson française.