Encore un peu de lumière pour Linkin Park ?

Linkin Park est de retour avec un 7ème album nommé « One more light ».

Pop, électro et hip-hop se sont immiscés dans le son des rockeurs pour suivre la tendance actuelle au risque de décevoir leurs fans de la première heure. Ce qui n’a pas manqué… Certains accusent le groupe de faire de la musique commerciale et d’avoir perdu leur style.

On vous laisse vous faire votre propre idée, puisqu’on va découvrir ensemble cette semaine cinq titres de ce nouvel album, qui en comporte 10.