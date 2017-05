Brakni + Roussel = Lady Sir

Après un disque "Anomalie" et une année de tournée avec son groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel se joint à Rachida Brakni. La jeune femme vient de sortir son premier long métrage, en tant que réalisatrice. « De sas en sas », qui témoigne du chemin de croix des visites dans le parloir d’une prison française. La comédienne s’essaie à la musique avec Roussel et c’est sous le pseudonyme de Lady Sir que l’actrice et le chanteur se sont unis le temps d’un album en duo qui n’est autre que la bande son du film . Accidentally Yours est composé de ballades en français, en anglais et en arabe, les rythmes flirtent avec le doux-obscur pour cet opus enregistré entre Paris et Lisbonne, fief de la jeune femme. Lady Brakni et Sir Roussel sont à l’honneur jusqu’à vendredi dans l’album de la semaine.