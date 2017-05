Amour, encore et toujours, avec James Blunt

Et de 5 pour James Blunt ! L'artiste anglais de 43 ans revient avec un nouvel album, dévoilé le 24 mars dernier. Selon lui, ce disque est radicalement différent de tous ceux qu'il a publiés jusqu'à présent... Pourtant, lorsqu'on l'écoute, on retrouve les ingrédients préférés de James Blunt, à savoir : des textes larmoyants qui supplient une femme de le rejoindre, quelques allusions à la politique et aux horreurs de ce monde sans oublier des mélodies pop folk qui nous trottent dans la tête dès la première écoute... Malgré ce train-train musical auquel James Blunt nous a habitués depuis son premier album Back to Bedlam sorti en 2004, il a réussi à se renouveler avec The Afterlove en faisant notamment appel à Ed Sheeren ou encore Ryan Tedder, leader du groupe OneRepublic, pour quelques chansons...

Pas de grande surprise donc sur ce cinquième opus signé James Blunt, The Afterlove reste dans la continuité de ce qu’il a fait, toujours avec une bonne dose de chansons d’amour, comme on les aime…