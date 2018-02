Le film: Métro, c'est trop!

En 1985, un jeune réalisateur fait sensation avec son 2ème long-métrage. Ce jeune réalisateur s'appelle Luc Besson et il réunit un casting de stars, avec Isabelle Adjani, Jean-Pierre Bacri, Michel Galabru, Jean-Hugues Anglade, Richard Bohringer, Jean Reno et évidemment Christophe Lambert qu'on avait découvert avec Greystoke l'année précédente.

L'intrigue de ce film culte: Après avoir dérobé des documents compromettants, un homme se réfugie dans l'univers fascinant et agité du métro parisien. Une impitoyable chasse à l'homme s'organise. D'étranges liens se tissent entre le cambrioleur, Fred, et la femme de sa victime, Helena.

Au-delà du côté polar, Subway nous plonge surtout dans le monde de la marginalité et de la culture punk. Fred parcourt les sous-sols du métro et découvre « sa faune » nocturne. Au détour des couloirs, il rencontre des musiciens, chacun dans leur coin. Il décide de les réunir et de les inciter à former un groupe. La musique du film est signé Eric Serra...qui gagnera une Victoire de la Musique grâce à cette bande originale!