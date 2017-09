Le Cinéma du Dimanche Soir est une émission proposant des films "grand public" pour la plupart français et américains; relativement récents ou classiques. Inspiré par le format américain NBC Saturday Night at the Movies diffusé depuis le 23 septembre 1961 sur NBC. Depuis Noël 1977, TF1 diffuse Le Cinéma du Dimanche Soir à 20h30 suivi dans les années 80 de l'émission Sport Dimanche soir.

Juste un film avant de rependre l'école... ;)

Bon début de semaine !

Steve