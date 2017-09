Stade 2 est une émission de télévision française consacrée à l'actualité sportive. Elle est diffusée depuis le 28 décembre 1975 le dimanche en fin d'après-midi sur Antenne 2, devenue France 2.

Le programme a fêté son millième numéro le 29 mai 1994 et son trentième anniversaire en 2005. L’émission télévisée fait partie de la plus grande longévité du PAF avec Le Jour du Seigneur, Des chiffres et des lettres, Automoto et Thalassa.

