Le Générique: Sous Couverture...

Vincent Terranova (dit Vinnie) est un agent de l'OCB (Organized Crime Bureau) qui, pour peaufiner sa couverture, a passé 18 mois en prison dans le New Jersey, histoire de se faire quelques connaissances du milieu et un CV pour sa sortie, au point que même sa mère le croit appartenir à la pègre. Cela lui permet d'infiltrer la mafia locale, et de se rapprocher de pontes, puis de rédiger des rapports pour son supérieur, Frank McPike. Une seule chose les intéresse : le flagrant délit, seul cas qui peut faire couler la mafia.

