Ushuaïa, le magazine de l'extrême est une émission de télévision française de documentaire présentée et produite par Nicolas Hulot. Elle est diffusée sur TF1 depuis le 17 septembre 1987. Durant les premières années, elle est consacrée à la découverte de sport extrême et à la recherche d'adrénaline, puis de plus en plus aux paysages naturels du monde et à leurs habitants...

