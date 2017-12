Le Générique: Girl Power

Rose, l'ingénue du Minnesota, ne cesse de divaguer et n'a d'yeux que pour St-Olaf, son village natal très excentrique. Blanche, aristocrate sudiste nymphomane d'Atlanta, a pour seule joie en ce monde de conquérir le plus d'hommes possible et de donner un compte rendu à ses deux meilleures amies. Et enfin Dorothée, une New-Yorkaise d'origine italienne à peine divorcée de Stanley, qualifié selon elle de « rebut du genre humain », amène dans l'histoire l'étonnement du tout un chacun face aux situations cocasses, un peu trop normale pour ses deux « déjantées » de colocataires.

Ces trois dames ne seraient rien sans la pétulante Sophia, mère de Dorothée et née en Sicile, qui porte en elle la fougue de ses origines italiennes et qui n'a pas la langue dans sa poche…

Ca vous rappelle quelques choses ?

Steve