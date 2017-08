Le Générique: En langue française

Six participants, représentant chacun un des six pays francophones par le biais de l'organisme de télévision publique de son pays, s'affrontaient régulièrement dans des joutes amicales de jeux grammaticaux et étymologiques explorant l'univers du vocabulaire et des bons mots de la langue française pour déterminer qui parmi eux serait le « Francophonissime ». À la fin de l'émission, l'heureux vainqueur (souvent Michel Dénériaz ou Paule Herreman) se voyait remettre une couronne virtuelle.



