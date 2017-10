Le Générique: Du temps des...

Les aventures de trois jeunes femmes, Brenda, Lili et Babette et de leur ami le capitaine Caverne, un homme préhistorique piégé dans un bloc de glace avant d'être découvert puis libéré par les trois jeunes femmes.Caverne possède des super-pouvoirs, une variété d'accessoires cachés sous sa fourrure, et une massue qui lui permettent de voler et d'utiliser d'autres outils lui permettant de combattre le crime. Avant de se précipiter sur ses adversaires, il crie habituellement "Capitaine Caaaaveeeerne" !...

