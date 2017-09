Le Générique: De la Récré suivante

Récré A2 propose aux jeunes téléspectateurs la diffusion de fictions et séries pour la jeunesse de toutes origines (France, Allemagne, Royaume-Uni, Yougoslavie, États-Unis et Japon), des dessins animés, mais aussi des reportages (le Monde selon Georges, Mambo Satin), des séquences avec des comédiens, des chansons (Discopuce) ainsi que diverses rubriques éducatives consacrées aux animaux (Terre des bêtes), au dessin, à la lecture (Bouquin, Bouquine, Latulu et Lireli, Lire, lire, lire), à la musique (Sido et Rémi), au théâtre (Jean qui rit, Jean qui pleure), à l'opéra (Récré à l'opéra), au bricolage, aux jeux vidéo, au cinéma (Ça c'est du cinéma, C'est Chouette), aux inventions (3,2,1 contact), à la bande-dessinée (La Bande à Bédé, Flip bouc), à la géographie (Ton pays c'est quoi ?), etc...

Bon we !!!

Steve