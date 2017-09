Aglaé, la jeune truie, et la petite oie Sidonie vivent dans une petite ferme. Le renard Croquetou rôde dans les alentours et aimerait bien les croquer pour son repas. Mais comment s’en approcher sans donner l’alerte ? Croquetou a une idée : il va se déguiser. Heureusement, le coq Agénor, l’ami d’Aglaé et de Sidonie, est aux aguets et surveille la basse-cour d'un œil vigilant ...

Je souhaite bon courage en ce début de semaine a vous qui, comme moi, avez passé un week-end "agité" ;)

Steve