Le Générique: 90's

Vidéo Gag était une émission de télévision française pompée du format America's Funniest Home Videos.

Le but de l'émission est de présenter des florilèges d'extraits de vidéos amateurs ayant un caractère comique (principalement des chutes ou des coups portés par inadvertance), diffusés ensemble par thèmes, avec une musique d'ambiance ou du doublage parodique entre protagonistes.

Les thèmes les plus courants sont animaux, enfants, mariages, sports, sports d'hiver, bricolage, etc.

À la fin de l'émission, un des extraits est élu meilleur gag de l'émission et le propriétaire de la vidéo reçoit une récompense en argent ou un caméscope.

