Télévision française 1, plus connue sous son sigle TF1, est la première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française créée le 6 janvier 1975 à la suite de la dissolution de l'Office de radiodiffusion télévision française et qui succède à la première chaîne de l'ORTF.

Elle sera privatisée (pour le meilleur et pour le pire) en 1986 !...



Bonne journée et bon Vintage !

Steve