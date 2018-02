Le Film: une amitié extraordinaire

Oregon, été 1959, Chris, Teddy, Vern et Gordie partent à la recherche d'un cadavre en remontant les rails du train. C'est le point de départ de la comédie dramatique réalisée par Rob Reiner, sortie en 1986 avec Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman et Jerry O’Connell dans le rôle des 4 gamins, sans oublier le tout jeune Kiefer Sutherland qui jouait le si peu fréquentable Ace.

De quoi vous rappelez-vous de Stand by me ? A part, la magnifique chanson de Ben E. King qui a inspiré le titre du film et qu'on retrouve au générique: