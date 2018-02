Le Film: préhistorique

Bienvenue à Jurassic Park. Le film a 25 ans et il a très bien veilli (à mon humble avis). Des décors, aux effets spéciaux tout est spectaculaire. Et que dire de la bande son de génie composée par le maître John Williams à qui l’ont doit d’autres chefs d’œuvre telles que la musique de star wars, les dents de la mer, E.T. entre autres. Le premier film de la série de Spielberg restera gravé dans nos mémoires tout comme les tronches de Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ou Samuel L. Jackson qui exprimaient si bien la peur qu'on aurait dit qu'ils allaient vraiment se faire dévorer tout cru !