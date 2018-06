Le Film: Violent !

Dans un futur proche à Détroit, l'Omni Cartel des Produits (OCP), un conglomérat militaro-industriel important, a la mainmise sur divers marchés lucratifs comme, l'armement, la conception et la fabrication de robots et de prothèses médicales, mais aussi la gestion du département de la police de Détroit.

Cependant, les hauts dirigeants de l'OCP ont un rêve : « Delta City », qui remplacera la vieille cité de Détroit moribonde. En effet, la ville est envahie par le crime et la violence, le non-respect des lois étant monnaie courante. Le crime, doit être éradiqué avant l'embauche massive de deux millions de nouveaux ouvriers chargés de reconstruire la ville. Dans ce but, l'OCP travaille sur divers projets de super Robot-Flic !...



