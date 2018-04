Le Film: Protection rapprochée

Frank Farmer appartient à l'élite des gardes du corps américains. Il s'est interdit toute forme d'émotions susceptible de nuire à son efficacité. On lui propose un contrat pour la protection de Rachel Marron, comédienne et chanteuse menacée par un fan qui en veut à sa vie et qui lui envoie des lettres hostiles. Devant l'attitude fantasque de sa cliente, Frank accepte à contrecœur...



Bon début de semaine !... De un jour ;)

Steve