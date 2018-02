Le Film: Grosse déconne

Au temps de l'Empire romain, un garagiste pour chars, Ben-Hur Marcel se retrouve malgré lui représentant syndical face à l'armée romaine. Pris dans une histoire de complot contre un César homosexuel et intéressé uniquement par sa coiffure et le drapé de sa toge, Ben-Hur Marcel se retrouve impliqué dans un imbroglio politique envers l'Égypte et sa reine, Cléopâtre, affublée d'un accent des faubourgs parisiens. Il s'en sortira grâce au talent de son ami Paulus.

