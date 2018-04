Le Film: Familial

La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noel à Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s'aperçoivent dans l'avion qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D'abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s'organise pour vivre le mieux possible. Quand deux cambrioleurs choisissent sa maison pour commettre leurs méfaits...



Tellement sympa avec une mention pour la scène de l'after shave !

Steve