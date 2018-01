Durant l'époque victorienne, un bateau navigue dans le Pacifique Sud à destination de San Francisco quand un incendie force l'équipage à quitter le navire. Deux jeunes enfants, Richard et Emmeline, sont alors séparés de leur père et oncle, partis sur un autre canot de sauvetage. Les deux enfants, accompagnés du cuisinier du navire, dérivent et finissent par trouver une île…

Si tout les naufrages finissaient comme ça.

Bon début de semaine !

Steve