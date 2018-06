Simon Atlan, un inspecteur de la brigade des stupéfiants juif et pied-noir doit faire temporairement équipe avec Karim Hamida, un policier arabe. Les deux hommes doivent démanteler un réseau de trafiquants de drogue et d'armes mis en place par des musulmans extrémistes. Pour mener cette mission à bien, Karim et Simon devront mettre leurs différends de côté.

Deux Flic à Sète... C'est pas Miami mais c'est un début ;)

Steve