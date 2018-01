Le Film Culte: En duo

Alors qu'il lui reste un an de détention à tirer, Stéphane Carella, casseur notoire, doit être transféré dans une autre prison dans un fourgon de gendarmerie dont le trajet passe dans les gorges du Verdon. Mais les gendarmes viennent en aide à des collègues, dont le véhicule vient d'avoir un léger accident, les obligeant à menotter Carella avec un certain Paul Brandon, individu apparemment violent et dangereux. C'est alors que Brandon neutralise un gendarme et s'évade en compagnie de Carella, avec lequel il est toujours menotté. Après avoir escaladé des falaises et plongé dans un torrent pour échapper à leurs poursuivants, les deux hommes réussissent à échapper aux policiers et trouvent refuge dans une maison isolée où vit Laura. La jeune femme, employée dans un parc d'attractions, les aide volontiers, car son mari a été tué un an auparavant par les forces de l'ordre. Cette dernière tombe sous le charme des deux hommes...

Culte ou pas ?

Steve