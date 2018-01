Le Film Culte: Demi & Patrick

Alors qu'ils vivent le parfait amour, Sam Wheat et Molly Jensen emménagent dans un grand appartement à New York. Un soir, dans une ruelle sinistre, Sam se fait tuer sous les yeux de sa compagne. Il devient alors un fantôme, coincé sur terre. Il arrive à communiquer avec une fausse médium, Oda Mae Brown, qui découvre, par la même occasion, ses réels pouvoirs d'extralucide. Sam va alors enquêter sur sa propre mort et essayer de communiquer avec Molly pour découvrir son meurtrier et la protéger.

Quel beau souvenir !

Steve