Le Film: Avec le Professeur Venkman !...

Les docteurs Peter Venkman, Raymond « Ray » Stantz et Egon Spengler, chercheurs à l'université Columbia de New York, sont accusés de mener des recherches farfelues et radiés de leurs postes. Ils décident alors d'ouvrir une société d'investigations paranormales nommée S.O.S. Fantômes.

Ils deviennent bientôt le seul espoir du monde face à Gozer, dieu sumérien malveillant qui tente d'arriver dans notre monde grâce à un portail dimensionnel juché au sommet d'un immeuble érigé par ses fidèles à Central Park West.



Qui tu vas appeler ?...

Bonnes vacances !!!

Steve