Le Film: Avec Coco & Leroy...

L’ambition des élèves à l'école des arts du spectacle est immense. Ils souhaitent tous devenir célèbres. Ils veulent la gloire, elle va s’acquérir à la sueur de leur front. De nombreux adolescents tentent de passer l'examen d'entrée de la célèbre Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de New York : beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous allons suivre le parcours de huit d'entre eux : Bruno, dans la section musique, Leroy, Coco, Lisa et Hilary, inscrits au cours de danse, et Montgomery, Ralph et Doris dans la section comédie. Au bout des quatre années que dure la formation, rares seront ceux qui parviendront à la célébrité...

