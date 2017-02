Frank ou Bob Columbo est né et a grandi à New York. Vivant non loin de Chinatown, sa famille est composée du grand-père et de ses parents, tous trois décédés, et de cinq frères et sœurs. Son père portait des lunettes et faisait la cuisine tandis que sa mère était à l’hôpital, enfantant à nouveau. Son grand-père le laissait fouler le raisin lorsqu’il fabriquait son vin dans la cave. Il est d’origine italienne par ses deux parents...

Steve