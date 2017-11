La Série du Jour: 1982

La vie est belle mais agitée pour le docteur Moreau avec sa femme et leurs quatre filles , Claire l'aînée surnommée "Princesse", Bernadette "la cavalière", la belle romantique Pauline se rêvant en écrivain, et Cécile la petite dernière de 12 ans mais véritable poison. Et, parfois la grand-mère s'en mèle ! Leur grande maison des environs de Paris, au beau jardin baptisé "La Marette", est le théâtre des aventures familiales : la sauvegarde du cheval de Bernadette promis à l'abattoir, les premières amours de Pauline, la fugue de Claire, ...