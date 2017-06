La Série: Sur deux roues...

Jesse Mach est un officier de police passionné de moto. Ses talents de cascadeur sont remarqués par Norman Tuttle, un ingénieur travaillant pour le gouvernement fédéral des États-Unis, qui a mis au point une moto extrêmement sophistiquée, le « Tonnerre mécanique ».

La moto doit être utilisée secrètement pour aider la police à combattre le crime. L'engagement de Tuttle fait à Mach est un engagement pour la vie, avec obligation de garder son identité secrète quand Mach conduit le Tonnerre mécanique.

Jesse Mach est l'unique pilote de cette machine, qui peut aussi bien franchir trente mètres dans les airs qu'attaquer et neutraliser un ennemi grâce à un système de rayons laser et de roquettes, et atteindre les 500 km/h avec l'« hyperboost ». Le tout supervisé de près par Norman Tuttle qui, depuis une salle de contrôle, surveille les fonctions techniques du Tonnerre mécanique et avertit Jesse du danger...

Bonne semaine !

Steve