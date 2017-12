La Série: Policière

Le commissaire de police David Lansky est dynamique, ressemble à un Biker (perfecto, Ray-Ban et santiags) et pilote sans casque une Kawasaki 1500 Sumo. Son groupe se compose d'un Franco-Vietnamien, d'un Noir et d'un jeune Beur, stagiaire. Son meilleur ami est un ancien collègue, (soupçonné de corruption, il fut contraint à démissionner), reconverti en tenancier de bar. Lansky vit seul et sans meuble, (exception faite d'un billard) mais bénéficie de l'attention affectueuse de la concierge de son immeuble qui veille sur lui avec son chat.

