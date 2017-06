La Série: Parallèle...

Quinn Mallory, jeune génie de la physique, invente dans son sous-sol un appareil capable de générer un vortex qui débouche sur des réalités parallèles, des mondes où l'histoire de la Terre a évolué de manière différente.

Pour montrer que son invention fonctionne à son amie Wade Wells et à son sceptique professeur de physique, Maximilian Arturo, il active un vortex qu'il peut contrôler à l'aide d'un Minuteur, qui détermine le temps restant à passer dans le monde parallèle.

Malheureusement pour eux, ils atterrissent dans un monde froid et austère, qui a connu une ère glaciaire. Une tornade glacée s'abat sur eux, et Quinn ne respecte pas la règle du minuteur qui impose d'attendre la fin du décompte pour ouvrir un nouveau vortex et retourner sur leur Terre d'origine. Du coup, le vortex nouvellement créé ne les ramène pas dans leur monde, mais dans un autre monde parallèle.

Sans espoir de choisir leur chemin chaque fois que le vortex s'ouvre, ils « glisseront » d'univers en univers, avec le risque, s'ils ratent la glisse, de rester bloqués dans le monde parallèle pour une longue durée qui varie selon les mondes.

