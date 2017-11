La Série: L'autre Maigret

En 1990, Antenne 2 prend la décision d'arrêter Les Enquêtes du commissaire Maigret avec Jean Richard. La chaîne explique cette décision parce qu'il ne restait plus assez de romans à adapter. Une dizaine de mois plus tard, Jean Richard apprend par la presse que la chaîne va lancer un nouveau Maigret avec un nouvel acteur. En fait, le producteur Robert Nador (directeur de la société Dune), venait de racheter les droits des romans et nouvelles et avait contacté la chaîne qui voulait rajeunir le personnage. Dans un premier temps c'est l'acteur Julien Guiomar qui est pressenti, cependant étant déjà engagé dans la série policière de TF1 Commissaire Chabert il refuse la proposition. Bruno Cremer est alors approché, après mûre réflexion il s'engage pour une douzaine de téléfilms...



Bon Vintage !

Steve