La Série: Invisible...

Le scientifique Daniel Westin travaille pour Klae Industries et a mis au point, avec sa femme Kate, un appareil capable de rendre les choses invisibles. Inquiet à l'idée de ce que les autorités militaires pourraient faire de cette découverte, il détruit sa machine et s'enfuit, après s'être rendu invisible. Malheureusement, le sérum qui lui permet de redevenir visible ne fonctionne plus et il reste invisible de manière permanente. Un de ses amis, le chirurgien Nick Maggio, va lui confectionner des prothèses (un masque pour le visage ainsi qu'une paire de gants pour les mains, conçus en "dermaplex" une substance ressemblant à la perfection à de la peau ) afin de donner l'illusion de sa visibilité...

Invisible...Un vieux rêve de gosse !

Steve