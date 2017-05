La Série: Force 5

Claudine Dorsel, qui préfère être appelée Claude, a onze ans et est un vrai garçon manqué au tempérament assez difficile et rebelle. Elle vit avec son père, un savant de grande renommée avec qui elle se dispute souvent, sa mère Cécile et leur chien, Dagobert. Un beau jour ses trois cousins Gauthier, qu'elle n'avait jamais rencontrés jusqu'à présent, arrivent à la maison pour les vacances : François (douze ans), Michel (ou Mick - onze ans) et Annie (dix ans). Les quatre enfants vont rapidement former un quatuor de détectives en herbe, aidés par Dagobert, le chien de Claude. Ce "Club des cinq" va vivre de nombreuses aventures durant leur vacances communes : démasquer des bandits ou espions, retrouver des trésors et élucider des mystères...

