La Série: En binôme

Le brun David Michael Starsky, ayant grandi dans les rues de New York est un peu naïf et très extraverti, tandis que son acolyte, blond, Kenneth « Hutch » Hutchinson, est plus réservé et réfléchi. Malgré leurs apparentes différences, ils sont comme des frères l'un pour l'autre. Aidés par leur ami «Huggy les bons tuyaux », ils résolvent les affaires qui leur sont adressées par leur capitaine Dobey de façon peu conventionnelle et très musclée. À l'appel de leur nom de patrouille « Zébra Trois», ils se lancent fréquemment dans d'épiques courses-poursuites au volant de leur emblématique Ford Gran Torino rouge zébrée de blanc...

