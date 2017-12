Les agents spéciaux du FBI Fox Mulder et Dana Scully sont les enquêteurs de dossiers classés X, des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux. Mulder croit en l'existence des extraterrestres et au paranormal, tandis que Scully, femme médecin et plus sceptique, est affectée à faire des analyses scientifiques sur les découvertes de Mulder pour l’amener à revenir vers des conclusions habituelles du FBI.

La vérité est ?...

Steve