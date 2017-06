La Série: Citadins à la campagne

Marié à une femme ravissante et menant une brillante carrière d'avocat à New York, Oliver Douglas avait tout pour être heureux. Cependant, las de cette existence citadine et mondaine, il a décidé de changer radicalement de vie en effectuant un retour à la terre. Il achète une ferme délabrée dans la petite localité de Hooterville et s'y installe avec son épouse, Lisa... Si Oliver fait preuve d'une indéniable bonne volonté, qui ne suffit pas toujours à compenser son incompétence, Lisa, charmante écervelée qui n'a jamais quitté la ville, a toutes les peines du monde à s'adapter à sa nouvelle vie de fermière...

Vous vous souvenez de ce couple improbable ?

