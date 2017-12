La Série: Californienne

Brandon et Brenda Walsh viennent de quitter leur Minnesota natal pour emménager dans un luxueux quartier résidentiel de Los Angeles, le célèbre quartier de Beverly Hills. Les premiers jours sont difficiles au lycée, où il faut réussir à s'implanter et à s'attirer la sympathie des lycéens.

Brenda fait la connaissance de Kelly et Donna, qui vont devenir ses meilleures amies, tandis que Brandon devient l'ami de Dylan, Steve et Andrea. La joyeuse bande va connaitre au fil des épisodes les joies et les peines des adolescents et, au fil des dix saisons, nous allons les voir grandir, mûrir, et enfin devenir des adultes...

